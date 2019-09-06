СЕГОДНЯ 18:00 2019-09-06T18:00:14+03:00

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Екатеринбуржцам придется неделю объезжать улицу Шевченко. Движение закроют из-за ремонта путепровода уже с понедельника. Объехать ремонтные работы можно будет по улицам Мамина-Сибиряка, Восточной и Уральской.

- Общество с ограниченной ответственностью «Городское управление дорожно-строительных работ» закрывает движение транспорта по путепроводу по улице Шевченко с 9 по 15 сентября, - отметили в пресс-службе администрации города.

Строители просят водителей смотреть на знаки и указатели, а жителям близлежащих домов с пониманием отнестись к временным неудобствам. Напомним, закрыть на ремонтные работы участок улицы Шевченко собирались еще в августе. Тогда было указано, что движение ограничат на месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU