2019-08-01T16:08:06+03:00
Общество

Улицу Шевченко в Екатеринбурге закроют на месяц

На участке будут ремонтировать трубопровод
Юлия СТАЛИНА
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Фото: 2ГИСФото: 2ГИС
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Одна из улиц Екатеринбурга закроется на целый месяц из-за строительных работ. Проезд автомобилям будет запрещен по Шевченко с сегодняшнего дня до 10 сентября. Этот участок перекопают из-за ремонта трубопровода. Общественный транспорт, чей маршрут пересекается с улицей, поедет по другой дороге. Это касается следующих автобусов и троллейбусов:

- Троллейбусов, идущих по маршруту №4, по улице Шевченко, от улицы Сулимова до остановки «Станция метро «Динамо» в обоих направлениях, с 8:00 часов 02 августа 2019 года до 23:00 часов 10 сентября 2019 года, - сообщает департамент информационной политики администрации Екатеринбурга. - Автотранспорта по улице Шевченко, от улицы Луначарского до улицы Бажова, с 8:00 часов 02 августа 2019 года до 23:00 часов 10 сентября 2019 года.

Общественный транспорт объедет перекрытие по улицам Мамина-Сибиряка, Луначарского, Восточной, Уральской.

Водителей просят обращать внимание на вновь установленные знаки и указатели, а также заранее планировать свой маршрут передвижения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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