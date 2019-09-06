«Колыбель Ньютона», «Маятник Максвелла» и «Рычаг Архимеда»: на набережной Екатеринбурга поставили познавательную площадку
На набережной Екатеринбурга сегодня поставили «Колыбель Ньютона», «Маятник Максвелла» и «Рычаг Архимеда». Познавательная детская площадка с интерактивными элементами появилась в районе моста на улице Куйбышева. Здесь можно изучать законы физики в действии.
- Дети, а также многие взрослые смогут изучить или вспомнить законы физики. Возле каждой малой архитектурной формы присутствует подробное описание элемента, чтобы горожане смогли максимально ознакомиться с принципами работы тренажёров. При проектировании общественного пространства планировалось, чтобы прогулки на набережной были не только полезными для здоровья, но и несли познавательный характер, – пояснил заместитель председателя Комитета благоустройства Виктор Юровицкий.
Кроме того, Виктор Юровицкий в очередной раз акцентировал внимание екатеринбуржцев на необходимости бережного отношения к объектам городского благоустройства. Недавно, он уже призывал не портить имущество города, когда взрослые горожане на этой же набережной сломали батуты, предназначенные для детей до 12 лет. Обновленную набережную планируют открыть в октябре.
ИСТОЧНИК KP.RU