2019-08-21T19:31:16+03:00
Общество

В мэрии Екатеринбурга призвали беречь набережную Исети

Специалисты восстановят сломанные сразу после открытия элементы благоустройства
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации ЕкатеринбургаФото: пресс-служба администрации Екатеринбурга
Изменить размер текста:

В мэрии Екатеринбурга призвали беречь набережную Исети, открытую накануне празднования Дня города. В первый же день детская площадка на набережной пострадала от рук вандалов. Взрослые горожане сломали батуты предназначенные для детей до 12 лет. Специалисты обещают восстановить все поврежденные объекты.

- Мы видим, что набережная пользуется огромной популярностью среди екатеринбуржцев. Здесь гуляет большое количество детей. Необходимо понимать, что всё благоустройство делается для горожан и за счёт горожан, поэтому я призываю беречь имущество, а не ломать его, - обратился к горожанам заместитель председателя Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга Виктор Юровицкий.

Благоустроители подчеркивают, что только от осознанного поведения горожан и гостей уральской столицы зависит состояние и продолжительность использования объектов. Напомним, что уже в октябре городские власти планируют торжественно открыть обновлённую набережную Исети от улицы Малышева до улицы Куйбышева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге женщина-риэлтор с сыном похитили почти 100 миллионов
В Екатеринбурге пройдет показ моделей пышных форм
В уральском цехе по производству обуви нашли множественные нарушения условий труда
Инспекторы и эвакуаторщики теперь работают отдельно: в Екатеринбурге заработала новая схема эвакуации машин
Для отдаленных районов Свердловской области стала доступней детская паллиативная помощь
«Не дадим ввергнуть родину во тьму произвола»: как бард Новиков в 1991 году защищал Ельцина в Свердловске
Повесила на дверь замок: екатеринбурженка несколько месяцев отказывается пускать к себе газовщиков
Вот это подарок: Антон Шипулин выиграл суд и пошел праздновать День рождения
В Свердловской области на дорогах будут ловить пьяных водителей
Уральские доярки отказались выполнять двойную работу и лишились премии
Банк УРАЛСИБ предлагает срочный депозит «Стратегия»
Уральским школьникам каникулы продлили еще на день
"Без зубов и с татуировками": В Полевском разыскивают вооруженного мужчину
Чтобы пробок не было: на перекрестке Объездной и Амудсена в Екатеринбурге добавили еще один поворот
«Врачи искали гематому, а нашли рак»: на Урале молодая девушка может лишиться ноги из-за болезни
Находился слишком близко к путям: на Урале под колесами электропоезда погиб мужчина