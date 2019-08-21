СЕГОДНЯ 19:31 2019-08-21T19:31:16+03:00

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В мэрии Екатеринбурга призвали беречь набережную Исети, открытую накануне празднования Дня города. В первый же день детская площадка на набережной пострадала от рук вандалов. Взрослые горожане сломали батуты предназначенные для детей до 12 лет. Специалисты обещают восстановить все поврежденные объекты.

- Мы видим, что набережная пользуется огромной популярностью среди екатеринбуржцев. Здесь гуляет большое количество детей. Необходимо понимать, что всё благоустройство делается для горожан и за счёт горожан, поэтому я призываю беречь имущество, а не ломать его, - обратился к горожанам заместитель председателя Комитета благоустройства Администрации города Екатеринбурга Виктор Юровицкий.

Благоустроители подчеркивают, что только от осознанного поведения горожан и гостей уральской столицы зависит состояние и продолжительность использования объектов. Напомним, что уже в октябре городские власти планируют торжественно открыть обновлённую набережную Исети от улицы Малышева до улицы Куйбышева.

ИСТОЧНИК KP.RU