Потушили за полчаса: в Екатеринбурге загорелось здание архива

СЕГОДНЯ 07:12 2019-09-06T07:12:31+03:00

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В Екатеринбурге сегодня ночью, 6 сентября, сгорело здание архива на улице Пилотной. Там загорелась кровля, площадь пожара составила 100 «квадратов». Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую в 00:26.

- На место сразу же выехали 24 спасателя на 6 спецмашинах, огонь потушили за полчаса, - добавили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

В 01:04 огонь был локализован, а уже в 01:35 открытое горение ликвидировано. В 04:05 завершены проливка и разбор сгоревших конструкций.

Добавим, что сегодня ночью произошел крупный пожар в поселке под Первоуральским – там загорелись несколько деревянных жилых домов. Огонь тушили больше 5 часов, одного человека с ожогами госпитализировали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU