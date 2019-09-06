«Подвозили воду цистернами»: в уральском поселке вспыхнули несколько жилых домов, один человек в больнице

В Поселке Прогресс Первоуральского ГО накануне вечером, около 20:00, загорелась квартира в деревянном жилом доме. Когда на место прибыли спасатели, они обнаружили, что огонь перекинулся на два соседних дома – общая площадь возгорания составила 460 «квадратов». Пожару присвоили повышенный второй номер сложности.

Хозяин квартиры, где начался пожар, быстро покинул дом еще до прибытия спасателей, но он все равно получил ожоги и был сразу госпитализирован.

- Огонь быстро распространялся из-за плотной застройки – вплотную с домами расположены сараи, дровяники, - объяснили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Помимо этого, огнем были повреждены надворные постройки, один дом и стены второго.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

В тушении пожара были задействованы 10 спецмашин и 32 человека. Активную помощь первым прибывшим огнеборцам оказывали местные жители, которые таскали ведра с водой и тушили огонь самостоятельно.

- Спасатели боролись с огнем почти пять часов, открытое горение было ликвидировано только в 00:45. В 05:23 были завершены работы по проливке и разборке сгоревших конструкций, пожару дан общий отбой.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Как рассказали в МЧС, тушение осложнялось отсутствием водоисточников, поэтому воду на место ЧП подвозили автоцистернами от гидрантов с расстояние 1 и 2 километра.