2019-09-06T07:01:04+03:00
Общество

К теплу: Екатеринбург снова «утонул» в тумане

Из-за этого задерживается несколько рейсов в Кольцово
Мария Трапезникова
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Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"
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Выглядывали сегодня утром из окна? Екатеринбург снова «утонул» в тумане – это все из-за приближающегося на Урал тепла. Сейчас из-за сильного тумана задерживаются сразу несколько рейсов в Кольцово.

- Перенесены рейсы авиакомпании «Ямал», вылетающие в Салехард и Новый Уренгой. Пассажирам придется подождать до 9:30, - отмечается на онлайн-табло.

Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"

Время прилетов в аэропорт не сдвинуто, все проходит по расписанию. Кстати, вчера мы составляли погоду на ближайшие выходные – и она радует глаз. Уже сегодня потеплеет до +17.

ИСТОЧНИК KP.RU

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