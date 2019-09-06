К теплу: Екатеринбург снова «утонул» в тумане
Из-за этого задерживается несколько рейсов в Кольцово
Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"
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Выглядывали сегодня утром из окна? Екатеринбург снова «утонул» в тумане – это все из-за приближающегося на Урал тепла. Сейчас из-за сильного тумана задерживаются сразу несколько рейсов в Кольцово.
- Перенесены рейсы авиакомпании «Ямал», вылетающие в Салехард и Новый Уренгой. Пассажирам придется подождать до 9:30, - отмечается на онлайн-табло.
Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"
Фото: сообщество "Интересный Екатеринбург"
Время прилетов в аэропорт не сдвинуто, все проходит по расписанию. Кстати, вчера мы составляли погоду на ближайшие выходные – и она радует глаз. Уже сегодня потеплеет до +17.
ИСТОЧНИК KP.RU