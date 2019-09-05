Убирайте шапки в шкаф: в выходные на Урал вернется тепло
Если вы уже достали шапки и куртки, то можете убирать их обратно в шкаф, ведь выходные на Урале обещают быть теплыми и почти без дождей.
Как рассказали в Уралгидрометцентре, тот холодный осенний циклон, который портил последние летние деньки, склонен мигрировать в районы Казахстана, унося осадки и освобождая место для более сухого и относительно теплого воздуха.
- Уже прекратились дожди на западе Пермского края, через сутки-двое они закончатся сначала на севере, затем и на юге Свердловской области, - рассказала Галина Шепоренко. – Во второй половине недели станет суше и теплее: температура воздуха в период 5-9 сентября ожидается ночью 5-10°, днем 14-19°.
Итак, в пятницу, 6 сентября, ночью воздух остынет до +4…+9, а вот днем прогреется до +19. В этот день будет переменная облачность, местами туманы и небольшой дождь.
В ночь на субботу, 7 августа, похолодает до +5…+10, днем также до +19. Кое-где могут пройти небольшие дожди.
Кстати, не так давно мы выяснили, когда в Екатеринбург придет бабье лето.
ИСТОЧНИК KP.RU