Убирайте шапки в шкаф: в выходные на Урал вернется тепло

СЕГОДНЯ 06:09 2019-09-05T06:10:37+03:00

К выходным в Екатеринбург снова вернется тепло Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Если вы уже достали шапки и куртки, то можете убирать их обратно в шкаф, ведь выходные на Урале обещают быть теплыми и почти без дождей.

Как рассказали в Уралгидрометцентре, тот холодный осенний циклон, который портил последние летние деньки, склонен мигрировать в районы Казахстана, унося осадки и освобождая место для более сухого и относительно теплого воздуха.

- Уже прекратились дожди на западе Пермского края, через сутки-двое они закончатся сначала на севере, затем и на юге Свердловской области, - рассказала Галина Шепоренко. – Во второй половине недели станет суше и теплее: температура воздуха в период 5-9 сентября ожидается ночью 5-10°, днем 14-19°.

Итак, в пятницу, 6 сентября, ночью воздух остынет до +4…+9, а вот днем прогреется до +19. В этот день будет переменная облачность, местами туманы и небольшой дождь.

В ночь на субботу, 7 августа, похолодает до +5…+10, днем также до +19. Кое-где могут пройти небольшие дожди.

Кстати, не так давно мы выяснили, когда в Екатеринбург придет бабье лето.

ИСТОЧНИК KP.RU