2019-09-02T09:04:43+03:00
Общество

Ждем бабье лето: синоптики рассказали, когда оно придет в Екатеринбург

В сентябре в уральской столице будет тепло, но недолго
Лев ИСТОМИН
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Тепло придет в Екатеринбург через неделюТепло придет в Екатеринбург через неделюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Бабье лето в сентябре все-таки придет в Екатеринбург. Правда задержится на Урале оно ненадолго. В начале месяца в городе дождливо и холодно, столбики термометров не поднимаются выше отметки в +10 градусов.

Потеплеет в Екатеринбурге уже в ближайшие выходные: 7 и 8 сентября в уральской столице ожидается +19, +21 градус, будет солнечно и почти безветренно. А 12-13 сентября воздух прогреется до +24, пишет издание «Наша Газета».

Закончится бабье лето после 20 сентября, хотя похолодает на Урале незначительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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