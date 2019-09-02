Ждем бабье лето: синоптики рассказали, когда оно придет в Екатеринбург
В сентябре в уральской столице будет тепло, но недолго
Тепло придет в Екатеринбург через неделюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Бабье лето в сентябре все-таки придет в Екатеринбург. Правда задержится на Урале оно ненадолго. В начале месяца в городе дождливо и холодно, столбики термометров не поднимаются выше отметки в +10 градусов.
Потеплеет в Екатеринбурге уже в ближайшие выходные: 7 и 8 сентября в уральской столице ожидается +19, +21 градус, будет солнечно и почти безветренно. А 12-13 сентября воздух прогреется до +24, пишет издание «Наша Газета».
Закончится бабье лето после 20 сентября, хотя похолодает на Урале незначительно.
ИСТОЧНИК KP.RU