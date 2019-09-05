2019-09-05T10:47:22+03:00
Общество

Управились за день: жителям Верхнего Тагила вернули газ

Вчера его отключили из-за поврежденного газопровода
Мария Трапезникова
Поделиться:
Жителям Верхнего Тагила вернули газЖителям Верхнего Тагила вернули газФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Жителям Верхнего Тагила вернули газ. Вчера там повредился воздушный газопровод низкого давления (диаметром 57 миллиметров) – на месте проводились строительные работы.

- В связи с этим жителям четырех 8-квартирных домов приостановили подачу газа, - объяснили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Отмечается, что на тот момент в домах находилось 59 человек. В зону отключения не попали социально-значимые объекты, такие как больницы и школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уралочка лишилась телевизора из-за долгов за свет
Свердловчанина отправили под суд после аферы с документами
ВТБ и Российский экспортный центр запустили акселератор для бизнеса
«Бережно ухаживал»: свердловчанин вырастил у себя дома 37 кустов конопли
Чтобы водители не мучились в пробках: в Екатеринбурге появятся «умные светофоры» из Японии
ВТБ обеспечил бесплатное пополнение карт клиентам Запсибкомбанка в своих банкоматах
Стоит задуматься: в Екатеринбурге больше всего получают строители
Опять сдвинули сроки: в Екатеринбурге мост на Шевченко откроют к концу сентября
Не опять, а снова: в Екатеринбурге закроют Макаровский мост
Некоторые трамваи Екатеринбурга временно перестанут ходить до конечных
Банк УРАЛСИБ запустил новый квест «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ»
Ничего не осталось: в свердловском поселке сгорели дом и иномарка
С потолка сыпется штукатурка: прокуратура через суд обязала свердловскую больницу провести ремонт
Хорошему танцору и мячи не мешают: экс-футболист зажег на поле «Екатеринбург Арены»
Свердловский предприниматель остался без «Улыбки» из-за долгов в 13 миллионов
«Не платили больше полугода»: свердловское предприятие обязали погасить долг перед работниками почти в миллион рублей
На Урале отдали вод суд мужчину, решившего «сколотить» бизнес на азартных играх
Кузов всмятку: в Екатеринбурге на Московской автомобиль каршеринга влетел в ограждение