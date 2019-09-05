Управились за день: жителям Верхнего Тагила вернули газ

СЕГОДНЯ 10:47 2019-09-05T10:47:22+03:00

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Жителям Верхнего Тагила вернули газ. Вчера там повредился воздушный газопровод низкого давления (диаметром 57 миллиметров) – на месте проводились строительные работы.

- В связи с этим жителям четырех 8-квартирных домов приостановили подачу газа, - объяснили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Отмечается, что на тот момент в домах находилось 59 человек. В зону отключения не попали социально-значимые объекты, такие как больницы и школы.

ИСТОЧНИК KP.RU