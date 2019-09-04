В Верхнем Тагиле строители повредили газопровод

СЕГОДНЯ 16:18 2019-09-04T16:18:41+03:00

В Верхнем Тагиле без газа остались жители четырех домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Верхнем Тагиле повредили газопровод. Временно ограничена подача газоснабжения в 4-х жилых домах с населением 59 человек. Угрозы для населения и окружающей среды нет.

- 04.09.2019 в результате проведения строительных работ поврежден воздушный газопровод низкого давления (диаметр 57 мм) по улице Островского в Верхнем Тагиле, - рассказали в пресс-службе МЧС Свердловской области.

Социально-значимые объекты в зону отключения не попали. Специалисты газовой службы проводят аварийно-восстановительные работы поврежденного участка газопровода. Пуск газа запланирован на завтра.

ИСТОЧНИК KP.RU