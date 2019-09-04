В Верхнем Тагиле строители повредили газопровод
Без газа остались жители четырех домов
В Верхнем Тагиле без газа остались жители четырех домовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Верхнем Тагиле повредили газопровод. Временно ограничена подача газоснабжения в 4-х жилых домах с населением 59 человек. Угрозы для населения и окружающей среды нет.
- 04.09.2019 в результате проведения строительных работ поврежден воздушный газопровод низкого давления (диаметр 57 мм) по улице Островского в Верхнем Тагиле, - рассказали в пресс-службе МЧС Свердловской области.
Социально-значимые объекты в зону отключения не попали. Специалисты газовой службы проводят аварийно-восстановительные работы поврежденного участка газопровода. Пуск газа запланирован на завтра.
ИСТОЧНИК KP.RU