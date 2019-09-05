Некоторые трамваи Екатеринбурга временно перестанут ходить до конечных
Некоторые екатеринбургские трамваи временно перестанут ходить до конечных остановок «Вторчермет» и «Керамическая». Ограничения действуют на ближайшие (7-8 сентября) и следующие (14-15 сентября) выходные.
- На участке по улице 8 Марта, от улицы Академика Шварца до дома №187/1 будут проводиться ремонтные работы трамвайных путей, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
В связи с этим, закрывается движение трамваев, идущих по маршрутам № 1, 9, 14, 15, 25, 27, 34 в обоих направлениях:
- С 23:00 6 сентября до 6:00 9 сентября;
- С 23:00 13 сентября до 6:00 16 сентября.
Публикуем график движения всех трамваев этого направления:
Фото: скриншот "Гортранс"
ИСТОЧНИК KP.RU