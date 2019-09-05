2019-09-05T09:52:15+03:00
Общество

Некоторые трамваи Екатеринбурга временно перестанут ходить до конечных

Рассказываем, как изменится их маршруты
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге временно отменят конечные остановки для трамваев, идущих в сторону ВторчерметаВ Екатеринбурге временно отменят конечные остановки для трамваев, идущих в сторону ВторчерметаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Некоторые екатеринбургские трамваи временно перестанут ходить до конечных остановок «Вторчермет» и «Керамическая». Ограничения действуют на ближайшие (7-8 сентября) и следующие (14-15 сентября) выходные.

- На участке по улице 8 Марта, от улицы Академика Шварца до дома №187/1 будут проводиться ремонтные работы трамвайных путей, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В связи с этим, закрывается движение трамваев, идущих по маршрутам № 1, 9, 14, 15, 25, 27, 34 в обоих направлениях:

- С 23:00 6 сентября до 6:00 9 сентября;

- С 23:00 13 сентября до 6:00 16 сентября.

Публикуем график движения всех трамваев этого направления:

Фото: скриншот "Гортранс"

Фото: скриншот "Гортранс"

ИСТОЧНИК KP.RU

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