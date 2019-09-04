2019-09-04T18:53:01+03:00
Общество

Забыли указать доходы: Прокуратура лишила полномочий трех уральских депутатов

Причиной стали недостоверные сведения, указанные депутатами в декларациях о доходах
Алина СУРИНА
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Прокуратура лишила полномочий трех уральских депутатовПрокуратура лишила полномочий трех уральских депутатовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Алапаевская прокуратура лишила полномочий трех уральских депутатов. Причиной стали недостоверные сведения, указанные депутатами в декларациях о доходах за 2017 год. Один из депутатов не отразил доход от предпринимательской деятельности, на сумму в несколько миллионов рублей.

- Аналогичные нарушения выявлены еще у двух депутатов Думы. Один из них не указал доход, полученный им по предыдущему месту работы, и доход от вкладов в банках. Другой депутат указал недостоверные сведения о своих доходах за отчетный период, также не отразил сведения о своем участии в качестве учредителя в обществе с ограниченной ответственностью, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

За нарушение антикоррупционного законодательства Алапаевский городской суд досрочно прекратил полномочия 3 депутатов Думы муниципального образования «Алапаевское».

ИСТОЧНИК KP.RU

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