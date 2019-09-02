2019-09-02T13:27:53+03:00
Общество

ЕВРАЗ поставил порядка 1700 тонн стальных двутавров для строительства завода по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz в России

Балка производства ЕВРАЗ НТМК использовалась для изготовления ферм основного производственного цеха
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ЕВРАЗ поставил порядка 1700 тонн стальных двутавров для строительства завода по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz в РоссииЕВРАЗ поставил порядка 1700 тонн стальных двутавров для строительства завода по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz в России
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ЕВРАЗ поставил порядка 1700 тонн стальных двутавров для строительства завода по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz в России. Балка производства ЕВРАЗ НТМК использовалась для изготовления ферм основного производственного цеха.

Балка производства ЕВРАЗ НТМК использовалась для изготовления ферм основного производственного цеха

Балка производства ЕВРАЗ НТМК использовалась для изготовления ферм основного производственного цеха

Для строительства завода на ЕВРАЗ НТМК были прокатаны балки 20К1, 20К2, 25К1 из марки стали С 345 природнолегированной ванадием, что делает металлопрокат более стойким к нагрузкам и коррозии.

Для строительства завода были применены современные и эффективные технологии стального строительства из двутавров. Применение двутавров позволяет снизить себестоимость строительства и повышает прочность конструкции. Дополнительно торговая компания ЕВРАЗа оказывала профессиональную инженерно-консультационную поддержку.

Для строительства завода на ЕВРАЗ НТМК были прокатаны балки 20К1, 20К2, 25К1 из марки стали С 345

Для строительства завода на ЕВРАЗ НТМК были прокатаны балки 20К1, 20К2, 25К1 из марки стали С 345

В цехе прокатки широкополочных балок ЕВРАЗ НТМК освоено более 300 видов двутавров.

Открытие завода состоялось в апреле 2019 года. Предприятие находится на территории индустриального парка «Есипово», в Подмосковье. На заводе уже собирают седаны Е-Класса, чуть позже на конвейер встанут автомобили класса SUV.

ИСТОЧНИК KP.RU

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