В Екатеринбурге внедорожник насмерть сбил рабочего, который вылез из люка прямо под колеса
Инцидент произошел недалеко от УрФУ
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге внедорожник насмерть сбил рабочего, который вылез из люка прямо перед машиной. Инцидент произошел сегодня, 30 августа, в 12:55 недалеко от УрФУ.
- По предварительным данным, водитель внедорожника при начале движения на закрытой территории допустил наезд на 30-летнего рабочего, который в этот момент проводит работы по годропромывке систем отопления ВУЗа, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – В результате наезда он скончался.
Известно, что водитель внедорожника имеет стаж 12 лет. Сейчас сотрудниками ГИБДД выясняются точные причины инцидента.
ИСТОЧНИК KP.RU