Лето закончилось строго по календарю: конец недели на Урале обещают холодным

СЕГОДНЯ 05:58 2019-08-30T05:59:04+03:00

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Уже в эти выходные на порог ступает календарная осень. И она ощущается резкими погодными перепадами. Так, конец недели в Екатеринбурге и всей области будет дождливым и холодным. Об этом сообщили в Уралгидрометцентре.

В ночь на 30 августа пройдут сильные дожди, а температура не поднимется выше +9. Днем воздух прогреется до +9…+14. Порывы ветра в этот день составят 15-20 м/сек.

В субботу, 31 августа, ожидаются небольшие дожди. Ночью будет +2…+7, днем потеплеет до +12.

В первый день осени, 1 сентября, также пройдут небольшие дожди. Ночью будет до +2…+7, днем воздух прогреется до +13.

Кстати, вчера спасатели и МЧС продлили штормовое предупреждение на 30 августа. Будьте аккуратны и соблюдайте правила безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU