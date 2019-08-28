2019-08-28T11:36:21+03:00
Происшествия

«Говорили, что слышат шум самолетов»: на Урале ищут трех пропавших грибников

Поисками двух девушек и мужчины занимаются 80 человек
Олег Галимов
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Ситуация осложняется еще и тем, что 23-летняя Анастасия является инвалидом III группы и отстает в развитииСитуация осложняется еще и тем, что 23-летняя Анастасия является инвалидом III группы и отстает в развитии
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Масштабная поисковая операция разворачивается в эти минуты на севере Свердловской области. В лесу под Туринском пропали сразу три человека: 23-летняя Анастасия Миронова, 29-летний Иван Блинов и его 31-летняя сестра Ольга Блинова.

Как сообщили «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде «Лиза Алерт», уральцы ушли за грибами еще 24 августа и заблудились.

- Первые сутки они выходили на связь по телефону, говорили, что слышат шум самолетов. Но вывести их из леса не удалось. Сейчас в поисках принимают участие 80 человек: полицейские, спасатели МЧС, добровольцы. Радиус поисков – 13 квадратных километров.

Ситуация осложняется еще и тем, что 23-летняя Анастасия является инвалидом III группы и отстает в развитии. Кроме этого всем пропавшим необходима медицинская помощь. Если вы знаете о местонахождении пропавших, то звоните по телефону 02 или 8-800-700-54-52.

Напомним, что летом 2017 года на Урале пропал 4-летний Дима Песков. Мальчик провел четыре дня в лесу и выжил. Тогда ребенка искали десятки добровольцев и силовиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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