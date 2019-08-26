В годовщину двойного убийства на Уктусе нашли труп девушки
Ровно год назад на склоне горы были расстреляны Ксения Солтанова и Наталья Кузнецова
В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариевФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ровно год прошел со дня убийства двух девушек на склоне горы Уктус. Сегодня в доме № 53 на улице Благодасткой был найден труп девушки. Как рассказал «КП» источник в силовых структурах, тело было привязано к батарее.
Сейчас на месте преступления работают криминалисты. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев.
Отметим, что убийца Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой, которые были убиты 25 августа 2018 года, до сих пор не найден.
ИСТОЧНИК KP.RU