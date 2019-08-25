«Солнечный свет и вкусный завтрак»: Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» рассказала про идеальное утро

СЕГОДНЯ 13:59 2019-08-25T14:02:48+03:00

Для него надо соблюсти всего три условия

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Артистка Юлия Михалкова, которая состоит в команде «Уральские пельмени», поделилась с подписчиками в Instagram распорядком идеального утра. Он вместился в три пункта.

– Встать с первым звонком будильника – никаких «еще пять минут», ведь в утренние часы преобладает быстрый сон, некачественные и фрагментарный, который приводит к подавленности. Нужен яркий солнечный свет – он уменьшает мелатонин, будит, и поднимает настроение, – пишет девушка. – И вкусный и полезный завтрак под любимую музыку.

Михалкова добавила, что третий пункт – обязательный.

– Он активизирует метаболизм в тканях и разгоняет обмен веществ, – заключила комедиантка.

ИСТОЧНИК KP.RU