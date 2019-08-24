Не вышел на работу: под Екатеринбургом пропал таксист с татуировкой тигра

СЕГОДНЯ 13:46 2019-08-24T14:24:13+03:00

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В Верхней Пышме объявили поиски мужчины, который пропал два дня назад. 22 августа Валерий Васюнин 1969 рождения уехал на работу. Мужчина таксист, но в этот день он к своим трудовым обязанностям так и не приступил. Об этом его жене сообщили коллеги, и тогда женщина обратилась в полицию.

- Возможно, разыскиваемый уехал на белом автомобиле Toyota Probox, гос. номер Е726УА/54, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. - Из особых примет у пропавшего имеется татуировка в виде головы тигра на левом плече.

Валерий Васюнин среднего роста, около 174 сантиметров, худощавого телосложения. В момент выхода из дома был одет в футболку красного цвета, темно-серые джинсы и черно-белые кроссовки. При себе имел сотовый телефон.

- Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении Валерия Васюнина либо его автомашины, просьба незамедлительно обращаться в МО МВД России "Верхнепышминский" по телефонам: (834368) 5-36-92 и «02» или по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области 8(343)358-71-61, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU