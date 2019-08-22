Доставать шапки и куртки еще рано: конец недели в Екатеринбурге будет теплым

СЕГОДНЯ 06:19 2019-08-22T06:20:06+03:00

Конец недели будет теплым и без дождей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жары не ожидается, но погулять по улице в это время нужно обязательно

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Лето почти закончилось, но хорошая погода пока еще не думает уходить с Урала. Конец недели в Екатеринбурге обещают теплым. Жары не ожидается, но пальто доставать из шкафа еще рано.

В четверг, 22 августа, ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух прогреется до +22…+24.

В пятницу, 23 августа, все также переменная облачность. Ночью температура воздуха составит +14…+16, могут пройти небольшие дожди. Днем осадков не предвидится, а воздух прогреется до +23…+25.

В субботу, 24 августа – облачно с прояснениями, ночью +12…+14, может пройти небольшой дождь. Днем без осадков, температура воздуха +19…+21.

ИСТОЧНИК KP.RU