2019-08-20T17:17:15+03:00
Общество

«На изготовление потребовался год»: в Екатеринбурге хозяин погибшей собаки установил на кладбище ее скульптуру

Стоимость такой работы начинается от 100 тысяч рублей
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Фото: группа «Лампа» в соцсети «Вконтакте».Фото: группа «Лампа» в соцсети «Вконтакте».
Изменить размер текста:

На кладбище домашних животных «Сад памяти» в Екатеринбурге появилась скульптура йоркширского терьера. Ее установил хозяин погибшей собаки в качестве надгробия.

– При нас работают несколько изготовителей памятников. Они в том числе могут создавать такие изваяния, хотя популярностью это не пользуется. Пока заказал скульптуру только один человек, – рассказали «КП-Екатеринбург» в «Саду памяти».

Скульптуры не пользуются популярностью на кладбище, люди заказывают простые памятники Фото: группа «Лампа» в соцсети «Вконтакте».

Скульптуры не пользуются популярностью на кладбище, люди заказывают простые памятники Фото: группа «Лампа» в соцсети «Вконтакте».

Там добавили, что стоимость такой работы начинается от 100 тысяч рублей. На изготовление конкретно этого памятника потребовался год.

За помощь в подготовке материала благодарим группу «Лампа» в соцсети «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Здесь заденут мозг и я стану овощем»: молодая мама с Урала из-за опухоли уехала в Израиль, чтобы вскрыть череп в третий раз
«Меня шантажируют!»: пассия бывшего супруга Ани Лорак борется с образом путаны
Жителю Серова вернули деньги за несостоявшийся тур в Турцию
В Свердловской области мужчина незаконно завладел противорадиационным убежищем
Абоненты Tele2 ежедневно скачивают 1 Тб интернет-трафика в аэропорту Шереметьево
В Екатеринбурге гостиницу «Исеть» готовят к реставрации
На Урале два мужчины украли из сада чугунную ванну
Грязная посуда и испорченные продукты: Роспотребнадзор назвал причину массового отравления свердловчан в детском лагере
Можно мыться спокойно: жителям Синих Камней в Екатеринбурге вернули горячую воду
Мусорный полигон рядом с Кольцово строить не будут
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования
Скандальный вице-мэр Нижнего Тагила ушел на пенсию
В Екатеринбурге портал госуслуг «сломался» от количества заявок в кружки и секции
Улицу 8 Марта в Екатеринбурге откроют уже на следующей неделе
Покрас Лампас вернется в Екатеринбург 26 августа, чтобы восстановить супрематический крест
На трассе Екатеринбург - Тюмень вводят реверсивное движение
Екатеринбуржец оплатил долг в 160 тысяч ради своего Lexus
В память о «Великой Хуанхэ»: уральский хор запоет на китайском языке
На Урале мужчина из-за лжеминирования лишился телефона
Депутат предложил установить памятную табличку уральскому миллиардеру-меценату Владиславу Тетюхину