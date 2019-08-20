«На изготовление потребовался год»: в Екатеринбурге хозяин погибшей собаки установил на кладбище ее скульптуру
На кладбище домашних животных «Сад памяти» в Екатеринбурге появилась скульптура йоркширского терьера. Ее установил хозяин погибшей собаки в качестве надгробия.
– При нас работают несколько изготовителей памятников. Они в том числе могут создавать такие изваяния, хотя популярностью это не пользуется. Пока заказал скульптуру только один человек, – рассказали «КП-Екатеринбург» в «Саду памяти».
Скульптуры не пользуются популярностью на кладбище, люди заказывают простые памятники Фото: группа «Лампа» в соцсети «Вконтакте».
Там добавили, что стоимость такой работы начинается от 100 тысяч рублей. На изготовление конкретно этого памятника потребовался год.
За помощь в подготовке материала благодарим группу «Лампа» в соцсети «Вконтакте».
ИСТОЧНИК KP.RU