«На изготовление потребовался год»: в Екатеринбурге хозяин погибшей собаки установил на кладбище ее скульптуру

СЕГОДНЯ 17:17 2019-08-20T17:17:15+03:00

Стоимость такой работы начинается от 100 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

На кладбище домашних животных «Сад памяти» в Екатеринбурге появилась скульптура йоркширского терьера. Ее установил хозяин погибшей собаки в качестве надгробия.

– При нас работают несколько изготовителей памятников. Они в том числе могут создавать такие изваяния, хотя популярностью это не пользуется. Пока заказал скульптуру только один человек, – рассказали «КП-Екатеринбург» в «Саду памяти».

Скульптуры не пользуются популярностью на кладбище, люди заказывают простые памятники Фото: группа «Лампа» в соцсети «Вконтакте».

Там добавили, что стоимость такой работы начинается от 100 тысяч рублей. На изготовление конкретно этого памятника потребовался год.

За помощь в подготовке материала благодарим группу «Лампа» в соцсети «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU