2019-08-20T13:30:52+03:00
Общество

Мусорный полигон рядом с «Кольцово» строить не будут

Идею отклонили на заседании Заксобрания
Мария Трапезникова
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На заседании Заксобрания отклонили идею строительства мусорного полигона под Сысертью, недалеко от аэропорта "Кольцово"На заседании Заксобрания отклонили идею строительства мусорного полигона под Сысертью, недалеко от аэропорта "Кольцово"Фото: Галина Соловьева
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Мусорный полигон под Сысертью, который находится недалеко от аэропорта «Кольцово», строить не будут. Вопрос решился на заседании рабочей группы по реализации нацпроекта «Экология» в Заксобрании Свердловской области. В проекте, который рассматривало региональное правительство, не указали площадку, на которой разместят полигон.

- Инициатива не была привязана ни к какому земельному участку. Она была отклонена правительством Свердловской области и отозвана самим инвестором», — прокомментировал замминистра ЖКХ региона Егор Свалов.

В связи с этим заявка была отклонена. Вместе с тем, он отметил, что еще один мусорный полигон в южной части Екатеринбурга все равно нужен, поскольку Северного хватит максимум на 5 лет.

Напомним, что жители Сысертского района долгое время бойкотировали строительство мусорного полигона. А после недавних событий с лайнером «Уральских авиалиний» и вовсе испугались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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