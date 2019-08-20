На трассе Екатеринбург – Тюмень вводят реверсивное движение
Полосы будут по очереди закрывать с 20 по 25 августа
Ремонтировать будут участок на 35 и 36 километреФото: Алексей БУЛАТОВ
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На трассе Р-351 Екатеринбург – Тюмень с 35 по 36 километр вводится реверсивное движение. Там стартовали работы по устройству слоев износа дорожного покрытия.
- На время работ, с 20 по 25 августа, на участке будут по очереди закрываться полосы и вводиться реверсивное движение, - сообщили в пресс-службе Уралуправтодора. – Ремонт позволит предурпедить и приостановить разрушения верхнего слоя асфальта, а также восстановить его основные свойства: ровность и сцепление.
Фото: пресс-служба Уралуправтодора
Водителей просят быть внимательными на ремонтируемом участке и соблюдать скоростной режим.
ИСТОЧНИК KP.RU