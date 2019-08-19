2019-08-19T17:18:18+03:00
Общество

Свердловский областной суд рассмотрит иск об отмене регистрации Шипулина на выборы в Госдуму

Основание для снятия - незадекларированные ценные бумаги в немецком банке
Алина СУРИНА
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Антона Шипулина могут снять с выборовАнтона Шипулина могут снять с выборовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловский областной суд рассмотрит административный иск об отмене регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы по Серовскому избирательному округу Антона Шипулина. Основание для снятия кандидата с выборов - незадекларированные ценные бумаги на 3 миллиона в немецком банке.

- Административный иск об отмене регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы 7 созыва по Серовскому одномандатному избирательному округу Антона Шипулина будет рассмотрен Свердловским областным судом 21 августа в 14.00, - указано в сообщении пресс-службы Свердловского областного суда.

Всего у бывшего биатлониста нашли незадекларированные 13 миллионов. Документ о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами на выборах депутата Государственной Думы, был опубликован избирательной комиссией Свердловской области.

Антон Шипулин много лет был лидером российской сборной по биатлону. Но в конце минувшего года он объявил о завершении карьеры. О желании принять участие в предвыборной кампании бывший биатлонист объявил 23 марта, а в июле его официально зарегистрировали как кандидата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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