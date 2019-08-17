Как Свердловская область подготовилась к учебному году

СЕГОДНЯ 13:49 2019-08-17T13:49:18+03:00

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В 2019 году Свердловская область практически на 100% подготовилась к новому учебному году, попав число регионов-лидеров по подготовке. Об этом заявил министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов во время видеоконференции с заместителем министра просвещения России Татьяной Синюгиной.

- Сейчас подготовка к новому учебному году завершается. Уверен, что ко Дню знаний уральские школы будут соответствовать всем необходимым требованиям, - подчеркнул Биктуганов.

1 сентября свои двери для учеников в Свердловской области откроет 1031 школа, куда отправится 500 тысяч юных уральцев, 50 тысяч из них – в первый класс. Все школы завершат подготовку к учебному году до 20 августа.

В сентябре в регионе начнут работы новые образовательные учреждения. Так, в Екатеринбурге после капитального ремонта (реконструкции) начинает работу школа №1 на ВИЗ-Бульваре. По две школы начинают работу в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском.

ИСТОЧНИК KP.RU