2019-03-15T11:42:30+03:00
Общество

После возмущений родителей школу №1 в Екатеринбурге оставили в покое

Образовательное учреждение не будут объединять с гимназией №2
Лев ИСТОМИН
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Школу не будут расформировывать. Фото: сервис Яндекс.КартыШколу не будут расформировывать. Фото: сервис Яндекс.Карты
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В Екатеринбурге с начала года активно в родительской среде активно обсуждался вопрос о реорганизации двух образовательных учреждений – школы №1 на Виз-Бульваре, которую готовят к открытию в этом году после реконструкции и гимназию №2.

- Школа №1 примет детей 1 сентября как самостоятельное юридическое лицо. Мэрия и департамент образования не планируют проводить процесс реорганизации этих образовательных учреждений, - заявили в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что в феврале в интернете обсуждались слухи о массовой сокращении педагогического состава школы и гимназии. Читатели передали «Комсомолке» никем не подписанные документы, где был подробно расписан процесс реорганизации. Однако , теперь окончательно решено оставить образовательные учреждения в покое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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