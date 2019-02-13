Проверка слуха: в Екатеринбурге расформируют одну из старейших школ

В Екатеринбурге вовсю негодуют родители учеников школы №1, которую, по их утверждению, собираются расформировать до конца учебного года. Здание школы на ВИЗ-Бульваре реконструируют уже три года, все это время детишки получают знания в других школах, а к новому учебному году собирались вернуться в родные стены.

Поэтому новость о расформировании учебного учреждения стала для них как гром среди ясного неба.

Фото: источник КП

- На этой неделе родителям сказали, что в родные стены их дети уже не вернутся, потому что заведение объединят с гимназией №2. Ходят упорные слухи, что часть учителей попросили написать заявления по собственному желанию, - рассказывает источник, знакомый с ситуацией.

Фото: источник КП

В одной из школ, где временно учатся дети из школы №1 и преподают учителя, работающие там, даже стали распространять документы, в которых черным по белому написано о сокращениях и переводах детей в другие школы.

Фото: источник КП

Так, якобы до 15 мая 2019 года Службу занятости уведомят о массовом сокращении работников школы, а до 15 июня – об освобождении от должности директоров обеих школ. Есть здесь и информация о присоединении к Гимназии №2.

Под документом стоят фамилии директоров гимназии и школы, а также имя начальника управления образования Фадеевой. Есть в документе одно важно «но» - отсутствие подписей. Несмотря на это, бумага наделала много шуму и среди родителей, и в кругу учителей.

«Комсомолка» обратилась в городской Департамент образования, чтобы прояснить скандальную ситуацию с объединением образовательных учреждений и сокращением педагогического состава.

В мэрии считают, что причины для конфликта нетФото: Алексей БУЛАТОВ

- Пока вариант объединения школ №1 и №2 пока только рассматривают среди прочих. Решения нет. Мы постоянно ведем планомерную работу по улучшению состояния сети образовательных организаций, по совершенствованию системы качества образования. Никто учителей писать заявление не просил. Детки, которые во время реконструкции школы оказались разделены, вернутся в родную школу в любом случае. Никто их без школы №1 не оставит, - рассказывают в ведомстве.

По словам специалистов мэрии, сейчас ходят слухи, что для возвращения в школу ученикам придется проходить тестирование. Это, по словам чиновников, неправда.

- Тестирования не будет, реконструкция здания завершится в мае. Уже ведется набор в первые классы. Так, что беспокоиться не о чем, - заключили в Департаменте образования Екатеринбурга.