2019-08-16T09:48:40+03:00
Общество

В Екатеринбурге стартует поминутная аренда самокатов

Арендовать их можно на Малышева, 124
Мария Трапезникова
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Фото: Samocat SharingФото: Samocat Sharing
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В Екатеринбурге запускают первый самокатошеринг. Первая станция сервиса Samocat Sharing открылась на улице Малышева, 124. На данный момент там доступны для использования 11 самокатов.

Схема аренды почти такая же, как и при велошеринге или каршеринге. Нужно скачать одноименное приложение, зарегистрироваться, оплатить поездку и просканировать QR-код самоката. Вернуть самокат нужно будет обратно на станцию.

Стоимость механических и электронных самокатов различается. Например, первый стоит 2,7 рубля за минуту, второй - 4 рубля за это же время. Самокаты выдерживают вес до 100 килограмм.

Фото: Samocat Sharing

Фото: Samocat Sharing

- Мы уверены, что микротранспорт будет эволюционировать, становясь всё более нанотехнологичным, легкоуправляемым и невероятным. Но вот какое дело - самые обычные механические самокаты были и останутся лучшим выбором для вашего, личного здорового будущего, - считают создатели сервиса. - Потому что мускульные самокаты - это движение, это работа мышц и сердца, это кровообращение.

Кстати, напомним, что не так давно в Екатеринбурге запустился велошеринг. Сейчас он работает в пределах центральной улицы Ленина, но в будущем планируется расширить территорию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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