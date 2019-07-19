Как каршеринг, но экологичнее: В Екатеринбурге открывается сервис по прокату велосипедов

СЕГОДНЯ 11:14 2019-07-19T11:19:07+03:00

Их можно будет арендовать на сутки, месяц или весь сезон

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Велошеринг – это сервис аренды велосипедов с поминутной оплатой. Арендованный транспорт можно взять в одном месте и оставить в другом – на специально отведенных для этого велопарковках.

Первый такой сервис, от компании Lucky Bike, откроется в Екатеринбурге уже к началу августа. Сейчас основатели проекта ждут согласования с администраций города.

«Комсомолка» поговорила с одним из основателей сервиса Антоном Парачуком и выяснила, как велошерингом пользоваться, сколько это будет стоить и почему сейчас это так актуально.

Фото: компания Lucky Bike

К августу планируется запустить 30 велосипедов, а к 1 сентября - 300. На сегодняшний день будут оборудованы 53 парковки, которые можно найти только в приложении, однако позже на асфальт нанесут трафареты с логотипом Lucky Bike. Они будут расположены в центре – по улице Ленина, от Центрального стадиона, до Карлы Либкнехта.

- В последующем мы планируем расширить территорию использования велосипедов, - рассказал Парачук. – Если это будет востребовано, то мы хотим установить велопарковки до Ботаники, района ЦПКиО и Пионерского поселка.

Арендовать велосипед можно в любое время суток, поскольку все это происходит через приложение. Оно, кстати, уже доступно для скачивания на Android и iPhone. Для начала аренды нужно будет выбрать город, принять пользовательское соглашение, оплатить возвращаемый залог за велосипед и выбрать соответствующий тариф. Чтобы завершить поездку, его нужно будет вручную заблокировать: поставить на подножку в месте, указанном в приложении.

Фото: компания Lucky Bike

Всего пользователям представлены несколько тарифов. Сутки использования велосипеда стоят 120 рублей, месяц – 600 рублей и сезон – 999 рублей. В цену включены разовые поездки до 30 минут (их может быть неограниченное количество). Однако если вы планируете проездить на велосипеде больше, чем полчаса, то за это время придется доплатить: 30 рублей за каждые 30 минут.

Как отмечают организаторы сервиса, работать они планируют до тех пор, пока из Екатеринбурга не уйдет хорошая погода.

- Мы хотим убрать велосипеды примерно 30 октября, но, зная нашу погоду, может, получится это сделать и раньше, - добавил Парачук. – Холод велосипедистам сейчас – не сильная помеха, но если начнутся постоянные дожди, тогда придется закрываться на зиму раньше.

Фото: компания Lucky Bike

Антон Парачук подчеркнул, что это социальный проект. Они также рассчитывают, что горожане будут пользоваться им в качестве основного транспорта, ведь это экологичнее и полезнее для здоровья.

Велошеринг запускается в Екатеринбурге впервые, однако компания Lucky Bike успешно функционирует уже в Краснодаре, Рязани и Ростове-на-Дону. И еще открывается в двух городах России.

ИСТОЧНИК KP.RU