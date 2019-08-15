Горожан пригласили построить «бумажный» Екатеринбург

СЕГОДНЯ 13:28 2019-08-15T13:33:30+03:00

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В Екатеринбурге дизайнер Дмитрий Фатхиев-Долохов создал уникальный архитектурный конструктор с изображением знаковых зданий семи микрорайонов уральской столицы. В список попали Эльмаш, Юго-Запад, Химмаш, ВИЗ, Втузгородок, Вокзальный и Кольцово.

Конструктор получил название «Бумажный Екатеринбург», он рассчитан на детей от 6 лет, но интересен и неравнодушным к архитектуре взрослым горожанам.

Фото: предоставлено Музеем истории Екатеринбурга

- Не такая уж простая штука, как может показаться на первый взгляд. На развертках довольно много мелких деталей, сгибов, мест склеивания, поэтому у нас получилась игрушка для совместного семейного досуга. Чтобы вышли аккуратные модели, придется запастись терпением, - рассказал Дмитрий Фатхиев-Долохов.

С помощью бумажного конструктора можно воссоздать Нижне-Исетскую плотину, здание старого аэровокзала «Кольцово», первую свердловскую 16-этажку, Центр культуры и искусств «Верх-Исетский», главный учебный корпус УПИ, Центр культуры «Эльмаш», а также здание старого железнодорожного вокзала, в котором сейчас расположен Музей истории, науки и техники СвЖД.

Уникальный сувенир продается в Водонапорной башне на Плотинке и в сувенирной лавке Музея истории Екатеринбурга (Карла Либкнехта, 26). Цена конструктора – 450 рублей.

Фото: предоставлено Музеем истории Екатеринбурга

Напомним, ранее был анонсирован выход другой сувенирной продукции проекта. Уже поступили в продажу металлические значки, стикерпаки с символами микрорайонов, которые создавали 11 екатеринбургских дизайнеров, художников и иллюстраторов, и открытки. Все сувениры проекта «Екатеринбург – город 7 районов» можно будет выиграть в День города на площадке Музея истории Екатеринбурга возле Водонапорной башни, поучаствовав в познавательно-игровых интерактивах.

ИСТОЧНИК KP.RU