2019-08-14T16:32:33+03:00
Общество

В Свердловской области на Оленьих ручьях закрыли детский палаточный лагерь

В лагере плохо мыли посуду и кормили майонезом
Алина СУРИНА
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На Ольньих ручьях закрыли детский лагерьНа Ольньих ручьях закрыли детский лагерьФото: Алексей БУЛАТОВ
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На территории природного парка «Оленьи ручьи» из-за нарушений закрыли детский палаточный лагерь «Городок». Больше всего сотрудников Роспотребнадзора возмутила работа пищеблока. В лагере плохо мыли посуду, нарушали требования по хранению продуктов и использовали в питании детей горчицу, кетчуп, майонез и соевый соус.

- К приготовлению и раздаче кулинарных изделий были допущены лица, не прошедшие профилактическую гигиеническою подготовку, не были представлены документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов. Нарушались правила маркировки инвентаря, посуды и столов. Не проводилась оценка качества пищевой продукции, используемого в питании детей, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Детей купали в непроверенной на безопасность реке, а работники лагеря оказались без прививок. Организатор скрыл от Роспотребнадзора место размещения лагеря и время заезда детей. На индивидуального предпринимателя составили протоколы об административных нарушениях, а лагерь закрыли на 30 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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