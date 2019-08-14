В Екатеринбурге за день произошло 3 ДТП, в которых пострадало 4 ребенка

СЕГОДНЯ 09:43 2019-08-14T09:43:29+03:00

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В Екатеринбурге за прошедший день, 13 августа, произошло 3 ДТП. В общей сложности в авариях пострадало 4 ребенка.

Первая авария произошла в 12:08 на улице Бакинских Комиссаров, 99. 67-летнияя женщина-водитель Hyundai при повороте налево по зеленому сигналу светофора не уступила дорогу водителю «Лады». Аналогичное ДТП произошло в 22:10 на перекрестке улиц Таватуйская и Маневровая. Лоб в лоб столкнулись Mercedes и Chevrolet, в результате два ребенка получили небольшие травмы.

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

- С места дорожно-транспортных происшествий в ДГКБ №9 были доставлены в первом случае 7-летний мальчик пассажир автомобиля Hyundai, во втором два мальчика 8 и 16 лет пассажиры автомобиля Mercedes и Chevrolet, в третьем 14-летний велосипедист. Все пострадавшие несовершеннолетние получили травмы различной степени тяжести, - добавили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Отметим, что за 7 месяцев этого года в Екатеринбурге по причине нарушений ПДД произошло 497 ДТП, в результате которых погибло 27 человек и более 660 травмированы.

ИСТОЧНИК KP.RU