В Екатеринбурге из-за лобового столкновения пострадали два ребенка

СЕГОДНЯ 07:12 2019-08-14T07:12:32+03:00

Их отвезли в «Девятку» с ушибами

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В Екатеринбурге поздно вчера, 13 августа, в 22:10 на перекрестке Маневровой и Таватуйской произошло лобовое столкновение двух автомобилей, Mercedes и Chevrolet. В результате этого пострадали два ребенка, мальчики 8 и 16 лет.

- Водитель автомобиля Chevrolet двигался по улице Таватуйской, на регулируемом перекрестке не уступил дорогу двигавшемуся по встречке автомобилю Mercedes, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

Двух мальчиков отправили в ДГКБ №9, там им диагностировали ушибы. Сотрудники ГИБДД установили, что на момент столкновения оба ребенка находились на задних сидениях автомобилей и были пристегнуты ремнями безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU