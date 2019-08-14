В Екатеринбурге из-за лобового столкновения пострадали два ребенка
В Екатеринбурге поздно вчера, 13 августа, в 22:10 на перекрестке Маневровой и Таватуйской произошло лобовое столкновение двух автомобилей, Mercedes и Chevrolet. В результате этого пострадали два ребенка, мальчики 8 и 16 лет.
- Водитель автомобиля Chevrolet двигался по улице Таватуйской, на регулируемом перекрестке не уступил дорогу двигавшемуся по встречке автомобилю Mercedes, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
Фото: "Инцидент Екатеринбург"
Двух мальчиков отправили в ДГКБ №9, там им диагностировали ушибы. Сотрудники ГИБДД установили, что на момент столкновения оба ребенка находились на задних сидениях автомобилей и были пристегнуты ремнями безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU