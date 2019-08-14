«Мисс Россия» выберет новую «Мисс Екатеринбург»

СЕГОДНЯ 06:10 2019-08-14T06:10:34+03:00

Уралочка завоевала титул "Мисс Екатеринбург" в 2014 году, а теперь будет присутствовать в составе жюри нового конкурса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Победительница всероссийского конкурса красоты «Мисс Россия» София Никитчук войдет в состав жюри конкурса «Мисс Екатеринбург». Финал его пройдет уже в этот четверг, 15 августа. Об этом Никитчук рассказала на своей странице в Instagram.

- 15 августа пройдёт финал 22-го конкурса красоты «Мисс Екатеринбург»! В этом году я буду присутствовать в составе жюри. Мы будем ждать вас в ЦК Урал! – написала модель.

Фото: София Никитчук в Instagram

Отметим, что Никитчук в 2014 году завоевала титул «Мисс Екатеринбург», а в 2015 году победила в конкурсе «Мисс Россия» и стала вице-мисс Мира. А в этом году модель снялась в откровенном клипе Анны Седоковой.

ИСТОЧНИК KP.RU