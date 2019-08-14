2019-08-14T06:10:34+03:00
Общество

«Мисс Россия» выберет новую «Мисс Екатеринбург»

Мероприятие состоится уже завтра, 15 августа
Мария Трапезникова
Поделиться:
Уралочка завоевала титул "Мисс Екатеринбург" в 2014 году, а теперь будет присутствовать в составе жюри нового конкурсаУралочка завоевала титул "Мисс Екатеринбург" в 2014 году, а теперь будет присутствовать в составе жюри нового конкурсаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Победительница всероссийского конкурса красоты «Мисс Россия» София Никитчук войдет в состав жюри конкурса «Мисс Екатеринбург». Финал его пройдет уже в этот четверг, 15 августа. Об этом Никитчук рассказала на своей странице в Instagram.

- 15 августа пройдёт финал 22-го конкурса красоты «Мисс Екатеринбург»! В этом году я буду присутствовать в составе жюри. Мы будем ждать вас в ЦК Урал! – написала модель.

Фото: София Никитчук в Instagram

Фото: София Никитчук в Instagram

Отметим, что Никитчук в 2014 году завоевала титул «Мисс Екатеринбург», а в 2015 году победила в конкурсе «Мисс Россия» и стала вице-мисс Мира. А в этом году модель снялась в откровенном клипе Анны Седоковой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Уралочка выплатит штраф за 900 пачек нелегальных сигарет
В Екатеринбурге из-за лобового столкновения пострадали два ребенка
На Урале у женщины-банкрота отключили канализацию
«Не было заметно»: в Екатеринбурге ночью две машины насмерть сбили пешехода
Новые квартиры в Екатеринбурге получили 179 сирот
Дизайнер из Екатеринбурга сделал стикерпак с твитами Ройзмана
В поликлинике на Урале заработала регистратура без участия регистраторов
«Автокресло спасло от тяжелых травм»: в Екатеринбурге в ДТП пострадал ребенок
Анну Балтину признали организатором протеста в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на улице Смазчиков трактор собрал несколько машин
«Никаких следов»: В Кировграде третью неделю ищут пенсионерку
Председатель Гордумы Екатеринбурга расскажет, сколько стоит День города-2019
В Нижнем Тагиле перекрывают пару улиц
«Работает эвакуатор»: в Екатеринбурге к 1 сентября отменят остановку на улице Плотников
«Я тебя помню»: в Екатеринбурге появился стрит-арт о пермском художнике
«Позволит снизить автомобильные выхлопы»: Куйвашев отметил экологическую пользу второй ветки метро в Екатеринбурге
Тут сидел экс-мэр Каменска-Уральского: общественник оценил условия содержания в уральском ИВС
В Екатеринбурге из-за ремонтов без газа останутся 15 домов
Коляда запросил у президента 10 миллионов на создание онлайн-театра
Законодательное собрание рассматривает инициативу об упразднении поселка Шихан
Банк УРАЛСИБ предлагает предпринимателям и юридическим лицам мгновенную бизнес-карту
На Урале у предпринимателя конфисковали больше 300 пар нелегальной обуви