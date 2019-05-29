2019-05-29T17:52:46+03:00
Звезды

Софья Никитчук снялась в откровенном видео Анны Седоковой

Певица представила клип «Санта-Барбара»
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Софья Никитчук снялась в клипе известной певицыСофья Никитчук снялась в клипе известной певицыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Обладательница звания «Мисс Россия-2015» свердловчанка Софья Никитчук снялась в эротическом клипе певицы Анны Седоковой. В интернете новое видео было презентовано в среду, 29 мая.

По сюжету клипа «Санта-Барбара» уральская красавица становится любовницей героини Анны Седоковой.

Фото: кадр из клипа

Фото: кадр из клипа

Сюжет клипа объясняется так:

- Ролик рассказывает историю внешне безупречных пар, чьи взаимоотношения в реальности далеки от идеала.

Также в клипе «Санта-Барбара» появились блогер Лилия Абрамова, фотограф Даниил Величко, модель Юлия Рыбакова и боец ММА Владимир Минеев.

Софья Никитчук в клипе Анны Седоковой.Видео: Анна Седокова

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Осталась вдова и двое сыновей»: на Урале приемщика металлолома застрелили из-за 20 тысяч
Мэрия Екатеринбурга отобрала 53 площадки под строительство храма святой Екатерины
Устал от контроля взрослых: в Екатеринбурге нашли школьника, пропавшего два дня назад
Директором департамента информационных технологий УБРиР назначен Андрей Обухов
В Екатеринбурге посадили семерых налетчиков, которые, избив охрану битами, ограбили ТЦ «КИТ»
Под Екатеринбургом высадили более 10 тысяч саженцев сосны и ели
Уральской фирме грозит штраф за пропажу 2 тонн фруктов из Вьетнама
Под Богдановичем водитель «скорой», торопясь на вызов, насмерть сбил пешехода
Кредитный портфель ВТБ в ХМАО превысил 50 миллиардов рублей
В Качканаре установили «умные» фонари, которые позволят экономить 3 миллиона в год
В Екатеринбурге впервые устроят детское ралли на советских авто
ЕВРАЗ поставил более 3 тысяч тонн металлопроката на строительство крупнейшего в Сибири центра по зимним видам спорта
Одной Крови: Фонд MAMONT зовет путешественников в дикую Карелию
Прокуратура запустила антикоррупционный конкурс для молодежи
В Екатеринбурге ищут 13-летнего школьника, невернувшегося с прогулки
Всем грозит по 20 лет: на Урале с килограммом наркотиков поймали четырех закладчиков