Софья Никитчук снялась в откровенном видео Анны Седоковой
Обладательница звания «Мисс Россия-2015» свердловчанка Софья Никитчук снялась в эротическом клипе певицы Анны Седоковой. В интернете новое видео было презентовано в среду, 29 мая.
По сюжету клипа «Санта-Барбара» уральская красавица становится любовницей героини Анны Седоковой.
Фото: кадр из клипа
Сюжет клипа объясняется так:
- Ролик рассказывает историю внешне безупречных пар, чьи взаимоотношения в реальности далеки от идеала.
Также в клипе «Санта-Барбара» появились блогер Лилия Абрамова, фотограф Даниил Величко, модель Юлия Рыбакова и боец ММА Владимир Минеев.
Софья Никитчук в клипе Анны Седоковой.Видео: Анна Седокова
ИСТОЧНИК KP.RU