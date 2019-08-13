«Работает эвакуатор»: в Екатеринбурге к 1 сентября отменят остановку на улице Плотников

СЕГОДНЯ 14:55 2019-08-13T14:55:03+03:00

Остановку рядом со школой уберут к 1 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Она находится рядом со школой и создает аварийную ситуацию

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В Екатеринбурге на улице Плотников, рядом со школой №63, в скором времени нельзя будет оставлять автотранспорт. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

- На этом участке к 1 сентября будут установлены знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор», - отметили там. – Это делается для обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности.

В администрации также напоминают о важности соблюдения ПДД. Особое внимание уделяется дорожной безопасности вблизи образовательных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU