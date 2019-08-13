2019-08-13T08:39:29+03:00
Общество

«Давим, чтобы прорвать»: в Екатеринбурге из-за третьего этапа опрессовок лопнули трубы

Они не выдержали гидравлических испытаний, которые проводила ЕТК
Мария Трапезникова
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В ЕТК заверили, что такие явления вполне ожидаемыВ ЕТК заверили, что такие явления вполне ожидаемыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге на улице Куйбышева, 108 в ночь на 13 августа прорвало трубу. Это произошло в результате старта третьего этапа опрессовок. В ЕТК эту информацию подтвердили и отметили, что такое явление вполне ожидаемо.

- Это вполне спрогнозированное действие, - пояснили в пресс-службе компании. – Это не авария. Мы давим, чтобы прорвать. Это гидравлические испытания, нам предписывают так поступать правила эксплуатации теплосетей РФ. Иногда бывает, что вода выходит на поверхность.

В ЕТК также отметили, что прорвало 350-миллиметровую магистраль М-31 – она попросту не выдержала гидравлических испытаний. Вода была немедленно перекрыта.

- Все объекты застрахованы на случай повреждений, поэтому, если будет причинен какой-то ущерб, мы возместим его, - отметили в ЕТК.

Напомним, что третий этап опрессовок пройдет с 12 по 15 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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