Доставайте кастрюли и тазики: в Екатеринбурге стартует третий этап опрессовок

СЕГОДНЯ 08:07 2019-08-12T08:09:51+03:00

Гидравлические испытания будут проходить в ночное и утреннее время. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На этой неделе из кранов жителей Екатеринбурга вновь перестанет течь горячая вода. А причиной тому третий этап опрессовок, который стартует сегодня в столице Урала и продлится до 15 августа.

– До начала испытаний температура горячей воды будет понижена до 40 градусов Цельсия и восстановлена после окончания испытаний, – поясняют в Екатеринбургской теплосетевой компании. – На период опрессовок владельцам зданий, тепловых пунктов и тепловых сетей необходимо произвести надежное отключение систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения от трубопроводов и организовать надзор за испытываемыми трубопроводами.

Гидравлические испытания, то есть опрессовки, начнутся в 23.00 12 августа и продлятся до 07.00 13 августа. Также они пройдут с 00.00 до 06.00 14 августа и с 00.00 до 06.00 15 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU