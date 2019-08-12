Названы болезни, из-за которых стали чаще умирать на Урале

СЕГОДНЯ 13:03 2019-08-12T14:50:41+03:00

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В 2019 году жители Свердловской области стали чаще умирать от болезней органов пищеварения. За первые 6 месяцев этого года смертность от этого вида заболеваний увеличилась на 1 %.

Также на Среднем Урале в 2019 году на 1,4 % выросла смертность от онкологических заболеваний. За 6 месяцев от злокачественных опухолей в Свердловской области скончались 5 086 человек. Такие данные приводит Свердловскстат.

На данный момент показатель смертности от рака составил 237,8 человек на 100 тысяч человек. В целом, за первое полугодие на Среднем Урале умерло 29 460 человек. Это меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но пока в регионе смертность по-прежнему превышает рождаемость. Убыль населения за 6 месяцев составила 6 558 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU