2019-08-09T12:49:21+03:00
Звезды

«Потрачены мизерные деньги»: на фестивале «Окно в Европу» выиграл фильм уральского продюсера, снятый на телефон

Также команда получила приз за лучшее продюсирование
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: личная страница Игоря Мишина в FacebookФото: личная страница Игоря Мишина в Facebook
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В этом году гран-при фестиваля «Окно в Европу» в Выборге взял фильм «Смерть нам к лицу», одним из продюсеров которого стал Игорь Мишин – журналист из Екатеринбурга.Особенность киноленты заключается в том, что ее сняли на телефон.

– Фильм, снятый на мобильные телефоны, страшно сказать за какие мизерные деньги, победил на достойном фестивале, соревнуясь в одной программе с полными метрами с нормальными киношными бюджетами, – пишет Мишин в Facebook. – Все-таки деньги не все решают, если хочется рассказать честную трогательную человечную историю, да еще с юмором, несмотря ни на что.

Также команда получила приз за лучшее продюсирование.

Напомним, «Окно в Европу» проходит с 1993 года. Он считается старейшим национальным кинофестивалем России. В этом году в нем приняли участие 130 фильмов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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