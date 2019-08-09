В Екатеринбурге временно отменят троллейбус № 4
Ограничения продлятся до 1 сентября
Троллейбус не будет ходить до 1 сентябряФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге до 1 сентября закрыли улицу Шевченко. На мосту будут менять изношенные трубы. В связи с этим троллейбус №4, проходящий по этому маршруту, временно отменили до конца лета.
- На время работ движение автотранспорта направлено по улицам Мамина-Сибиряка, Луначарского, Восточной и Уральской,- сообщили в пресс-службе мэрии города.
Водителей просят особое внимание обращать на новые знаки и указатели и заранее продумывать свой путь. Напомним также, что с 11 по 19 августа на ремонт закроют участок на улице 8 Марта.
ИСТОЧНИК KP.RU