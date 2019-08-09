В Екатеринбурге временно отменят троллейбус № 4

СЕГОДНЯ 08:33 2019-08-09T08:33:06+03:00

Троллейбус не будет ходить до 1 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге до 1 сентября закрыли улицу Шевченко. На мосту будут менять изношенные трубы. В связи с этим троллейбус №4, проходящий по этому маршруту, временно отменили до конца лета.

- На время работ движение автотранспорта направлено по улицам Мамина-Сибиряка, Луначарского, Восточной и Уральской,- сообщили в пресс-службе мэрии города.

Водителей просят особое внимание обращать на новые знаки и указатели и заранее продумывать свой путь. Напомним также, что с 11 по 19 августа на ремонт закроют участок на улице 8 Марта.

ИСТОЧНИК KP.RU