В Екатеринбурге временно закроют участок на 8 Марта
В Екатеринбурге временно перекроют движение по улице 8 Марта. С 22:00 11 августа до 6:00 19 августа закроют участок от улиц Фурманова до Фрунзе в оба направления.
- Перекрытие связано с реконструкциями трамвайных остановок. Из-за этого поменяются схемы движения автобусов, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Фото: Яндекс.Карты
Маршруты 011, 014, 018, 019, 047, 054, 056 будут объезжать по улицам 8 Марта, Щорса, Степана Разина, Большакова.
Маршруты 012 пойдут по улицам Белинского, Щорса, Степана Разина, Большакова, 8 Марта.
Маршрут 083 в оба направления пустят по улицам Щорса, Степана Разина и Большакова.
Водителей просят обратить внимание на новые знаки и указатели, и спланировать дорогу заранее.
ИСТОЧНИК KP.RU