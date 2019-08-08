2019-08-08T14:05:45+03:00
Общество

В Екатеринбурге временно закроют участок на 8 Марта

Ограничения продлятся с 11 по 19 августа
Мария Трапезникова
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Автобусы, проходящие по этому участку, пустят в обходАвтобусы, проходящие по этому участку, пустят в обходФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге временно перекроют движение по улице 8 Марта. С 22:00 11 августа до 6:00 19 августа закроют участок от улиц Фурманова до Фрунзе в оба направления.

- Перекрытие связано с реконструкциями трамвайных остановок. Из-за этого поменяются схемы движения автобусов, - сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

Маршруты 011, 014, 018, 019, 047, 054, 056 будут объезжать по улицам 8 Марта, Щорса, Степана Разина, Большакова.

Маршруты 012 пойдут по улицам Белинского, Щорса, Степана Разина, Большакова, 8 Марта.

Маршрут 083 в оба направления пустят по улицам Щорса, Степана Разина и Большакова.

Водителей просят обратить внимание на новые знаки и указатели, и спланировать дорогу заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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