В 10 раз вырос штраф за препятствование на дороге машинам скорой помощи

СЕГОДНЯ 16:20 2019-08-06T16:20:18+03:00

Наказание может быть назначено в виде штрафа до 80 тысяч рублей, а также в виде ограничения свободы до трех лет или арестом на полгода

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Сегодня, 6 августа, вступают в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс РФ, направленные на защиту бригад скорой помощи и усиление ответственности за непропуск машин скорой помощи.

- Одним из первых вопросов, которые мы начали обсуждать в рамках регионального объединения «Депутатская вертикаль», – это защита бригад скорой помощи. Мы проводили круглые столы и заседания рабочих групп, в результате чего было выработано много предложений по внесению изменений в федеральные законы – Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс. Эти предложения мы передали председателю комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, сопредседателю «Депутатской вертикали» Павлу Владимировичу Крашенинникову. И сегодня мы с удовлетворением отмечаем, что практически все наши предложения вошли в состав изменений федеральных законов, – подчеркнула Людмила Бабушкина.

Председатель Законодатель отметила, что в Кодексе об административных правонарушениях появилась новая статья, на чем настаивали свердловские депутаты, – «воспрепятствование оказанию медицинской помощи» (ст.6.36 КоАП). В ней установлены существенные штрафы за препятствование работе медицинских бригад, если в действиях нарушителя нет состава преступления, – от 4 до 5 тысяч рублей. Такой же штраф установлен за непропуск машины скорой помощи либо лишение правы на срок до года.

– Важно, что введено понятие дифференцированной ответственности за препятствование работе медиков. Если такие действия по неосторожности привели к причинению тяжкого вреда здоровью, наказание может быть назначено в виде штрафа до 80 тысяч рублей или в виде ограничения свободы до трех лет или арестом на полгода. Если по вине водителя, который не пропустил машину скорой помощи, пациент погиб, виновный может получить срок до 4 лет», – подчеркнула Людмила Бабушкина.

Председатель свердловского парламента отметила, что депутаты будут следить за правоприменительной практикой, так как еще одно предложение свердловских парламентариев не реализовано, оно направлено на защиту водителей скорой помощи.

– Во дворах многоквартирных домов именно водители скорой помощи становятся объектами агрессивных или неправомерных действий, тогда как по закону они не входят в состав бригад скорой помощи, – отметила Людмила Бабушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU