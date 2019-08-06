На жительницу Екатеринбурга сильный ветер повалил железное ограждение
Пострадавшую отправили в больницу
В Екатеринбурге штормовое предупреждениеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
В Екатеринбурге штормовой ветер снес забор на улице Блюхера на проходившую мимо женщину. По данным Свердловского МЧС ее доставили в больницу. Характер травм сейчас уточняется.
- Единичные случаи повала деревьев зарегистрированы. Никаких сбоев в работе жизнеобеспечения населения не зарегистрировано. Коммунальные службы принимают заявки - прокомментировали в пресс-службе Свердловского МЧС.
Напомним, сегодня действует штормовое предупреждение. По данным Уралгидромета, возможны очень сильные дожди, грозы, а порывы ветра могут достигать 23–25 метров в секунду. Берегите себя.
ИСТОЧНИК KP.RU