2019-08-06T15:44:02+03:00
Общество

На жительницу Екатеринбурга сильный ветер повалил железное ограждение

Пострадавшую отправили в больницу
Алина СУРИНА
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В Екатеринбурге штормовое предупреждениеВ Екатеринбурге штормовое предупреждениеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге штормовой ветер снес забор на улице Блюхера на проходившую мимо женщину. По данным Свердловского МЧС ее доставили в больницу. Характер травм сейчас уточняется.

- Единичные случаи повала деревьев зарегистрированы. Никаких сбоев в работе жизнеобеспечения населения не зарегистрировано. Коммунальные службы принимают заявки - прокомментировали в пресс-службе Свердловского МЧС.

Напомним, сегодня действует штормовое предупреждение. По данным Уралгидромета, возможны очень сильные дожди, грозы, а порывы ветра могут достигать 23–25 метров в секунду. Берегите себя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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