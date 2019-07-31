2019-07-31T12:37:17+03:00
Общество

Не опять, а снова: на Урале объявили штормовое предупреждение

Ожидается крупный град и грозы
Мария Трапезникова
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Местами на территории области ожидается крупный град, сильные ливни и грозыМестами на территории области ожидается крупный град, сильные ливни и грозыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области продолжается холодная полоса: 1 и 2 августа объявлено штормовое предупреждение. На всей территории региона ожидаются очень сильные дожди и ветер.

- 1 августа местами в Свердловской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра 23-25 м/с. 2 августа местами в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, - сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора».

Водителей просят быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, который соответствует погодным условиям.

В пресс-службе МЧС также предупреждают о серьезной непогоде на ближайшие два дня. Сильный ветер может вызвать нарушения в работе ЖКХ, объектов энергетики и связи, а также грозит повреждением крыш, рекламных и других слабоукрепленных конструкций. Спасатели отмечают, что грозовые явления могут не только вызвать аварии в энергохозяйстве, но и навредить людям.

- При разрядах молнии следует соблюдать правила безопасности. Во время грозы не стоит прятаться под высокими деревьями, опасно находиться на воде, около металлических конструкций, - предостерегают в пресс-службе. – Следует также выключить из сети электроприборы, не пользоваться телефоном, не прикасаться к водопроводным кранам, не стоять у открытого окна.

Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Находясь на улице, лучше держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, которые могут рухнуть. Стоять под балконами также запрещается.

Обо всех происшествиях просят сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России – «101» или на единый номер вызова экстренных служб – «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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