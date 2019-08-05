В Камышлове презентовали новое музыкальное направление «джаз-н-ролл»

СЕГОДНЯ 16:19 2019-08-05T16:22:47+03:00

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В субботу в Камышлове с аншлагом прошли фестивали «Земляничный джем», «Уралтерраджаз» и «Kamyshlov Art Sand», и этому не смогла помешать холодная погода и дождь. Председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина поздравила камышловцев с 351 днем рождения города. Художественный руководитель фестиваля «Уралтерраджаз» Даниил Крамер презентовал новое музыкальное направление «джаз-н-ролл».

Первым стартовал фестиваль «Земляничный джем». В этом году главным угощением праздника стали пирожки с земляникой. В настоящее сладкое торжество превратился конкурс среди кондитеров на лучший торт с земляникой. Девять профессионалов представили многоуровневые шедевры. Члены жюри каждому торту присудили наградную номинацию. Абсолютным победителем стала кондитер Марина Устьянцева.

– Шестой год проводится фестиваль «Земляничный джем». Все жители города – работники бюджетной сферы, администрации собирают землянику, варят варенье и соревнуются, чей джем вкуснее и сегодня всем гостям города предлагают его попробовать. Сейчас мы совместили три фестиваля: шестой год проходит «Земляничный джем», седьмой год – «Уралтерраджаз» и восьмой год – фестиваль песчаных скульптур, – отметила Людмила Бабушкина.

К началу фестиваля фигур из песка «Kamyshlov Art Sand» тучи над городом начали рассеиваться, дождь прекратился, и количество гостей мероприятий заметно увеличилось. В 2019 году «Kamyshlov Art Sand» состоялся в восьмой раз и был посвящен творчеству сказителя П.П.Бажова. Художники-скульпторы из Екатеринбурга и Камышлова представили работы, в которых отразили как эволюцию творчества писателя, так и самых популярных героев сказов. Впервые наравне со взрослыми авторами в фестивале участвовали дети, жюри определило победителя в этой новой номинации. Лучшей единогласно была призвана авторская группа юных екатеринбургских художников из Художественной школы №2 в составе: Алиса Рябчик, Ксения Ершова, Даниэлла Кудмуева. Победителями во взрослой номинации стали: Юлия Гармонина (ДХШ №2, Екатеринбург), Дмитрий Калугин и Ксения Пермякова (Екатеринбург), Ольга Гурина (Художественная школа, Камышлов), Елена Барышева (ДШИ №5, Екатеринбург).

Фестиваль «Земляничный джем» проводится в Камышлове в шестой раз

Людмила Бабушкина выразила особое мнение, она вручила приз автору наиболее понравившейся работы «П.П.Бажов» директору Камышловской художественной школы Андрею Гурину.

Особую атмосферу фестиваля «Kamyshlov Art Sand» создал уникальный творческий дуэт Народного артиста России Даниила Крамера и рижской певицы Эвилены Протекторе.

– Мы наслаждаемся талантом художников, создающих фигуры из песка. Невозможно представить, как из такого сложного материала можно создать такие шедевры. Я могу сказать, что настолько талантливые люди живут в Камышлове, они ежегодно создают придумки, которые удивляют гостей и жителей города – всех нас. Самое главное, что в фестивалях участвуют дети. Особые слова благодарности Народному артисту России Даниилу Борисовичу Крамеру, который был инициатором фестивалей «Уралтерраджаз» и «Земляничный джем». Он уже седьмой год приезжает к нам, радует нас своим талантом и привозит талантливых музыкантов и исполнителей, – отметила Людмила Бабушкина.

В седьмой раз в Камышлове состоялся музыкальный фестиваль «Уралтерраджаз». Лозунг фестиваля в 2019 году – Танцуют все! И вся программа фестиваля была насыщена танцевальной атмосферой и зажигательными ритмами. Для жителей и гостей города звучали ритмы свинга, танго, soul, фанка и rock’n’roll.

Изюминкой фестиваля в 2019 году стал новый стиль, рожденный в соавторстве Даниила Крамера и Дениса Мажукова, – джаз-н-ролл.

Звезды фестиваля: Юрий Шутов и группа «Русское Банджо», «Funky Bizness Gang» под руководством Александра Ашбеля, квинтет «FanTango», квартет Владислава Талабуева, квартет Владимира Желтовских, резиденты клуба «EverJazz». И, конечно, всех покорили Эвилена Протекторе и трио Даниила Крамера.

Председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина поздравила камышловцев с 351 днем рождения города

– Я вас искренне поздравляю с фестивалем! Основа программы – это джаз, но будет программа с использованием фанка, пьяцоллы. Я пригласил человека, которого люблю, – Дениса Мажукова, мы с ним сделали программу соединения рок-н-ролла с джазом, которую мы назвали джаз-н-ролл. Открытие было для меня, и это открытие фестиваля, этого человека я хочу вывести на российскую сцену, это рижская певица Эвилена Протекторе. Как-то так получилось, что после 1991 года очень жестко, очень резко были разорваны наши связи культурные. Музыканты созданы для того, чтобы объединять разъединенное другими. Музыка всегда занимается объединением. Я считаю, что замечательные музыканты должны делать то, на что не всегда способны политики, они должны нас объединять, – сказал вдохновитель и художественный руководитель фестиваля «Уралтерраджаз», Народный артист России Даниил Крамер.

Видеозапись мероприятия и комментарий Л.В.Бабушкиной можно скачать с сайта Законодательного Собрания по адресу: ftp://video.zsso.ru/2019/08/

ИСТОЧНИК KP.RU