2019-08-02T08:59:40+03:00
Происшествия

Унесло течением во время сплава: на Урале пропал летчик-истребитель

Геннадий Красиков прошел Афган и Чечню
Олег Галимов
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Поиски осложняются еще и тем, что за ночь уровень воды поднялся на два метра. Фото: отряд «Сокол»Поиски осложняются еще и тем, что за ночь уровень воды поднялся на два метра. Фото: отряд «Сокол»
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В Ивдельском округе пропал 64-летний Геннадий Егорович Красиков. Бывший летчик-истребитель, ветеран Афгана и Чечни перевернулся на лодке во время сплава по реке Ауспии, после чего его не видели.

- Остальная группа смогла выбраться из воды, а Геннадий Егорович зацепился за березу, но потом его унесло течением. Два часа его пытались найти своими силами, но безуспешно. Сейчас в поисках принимают участие отряд регионального МЧС и ивдельского поисково-спасательного отряда. Помощь добровольцев пока не требуется. Поиски осложняются еще и тем, что за ночь уровень воды поднялся на два метра, ситуация критическая. Возможно, спасатели примут решение о временном прекращении поисков, - рассказали «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде «Сокол».

Приметы Геннадия Красикова: камуфляжный костюм (горка), штаны на резинке, черные резиновые сапоги, серая футболка.

Фото: отряд «Сокол»

Фото: отряд «Сокол»

Всех, кто может сообщить местонахождение мужчины, просят звонить по телефонам 02, 102, +7 (34386) 224-42 (ОП Ивдельский) или +7 963-442-41-41 (отряд «Сокол»).

Добавим, что вчера на севере Свердловской области погибли пять человек, которые плыли на лодке по реке Лозьва. На данный момент найдены тела трех человек: это Светлана Пеликова и двое ее детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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