«Кладовщик – 3609, преподаватель – 8705»: в Екатеринбурге установили минимальные размеры окладов

СЕГОДНЯ 17:33 2019-07-31T17:33:19+03:00

Воспитатель может надеяться на оклад в 5 424 рубля, а музыкальный руководитель в 7770 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Администрация Екатеринбурга утвердила минимальные оклады для сотрудников муниципальных организаций. Речь идет о суммах, на которые работники точно могут рассчитывать.

В частности, дворники и уборщики получают минимум 3 338 рублей в месяц, а кладовщики и кухонные рабочие чуть больше – 3 609 рублей. Воспитатель может надеяться на оклад в 5 424 рубля, музыкальный руководитель в 7770 рублей, а преподаватель, который не имеет статуса профессора, в 8705 рублей.

Для медсестер посчитали приемлемым минимальный оклад в 6957 рублей, а для врача – 10 659 рублей. Кстати, это самый высокий оклад среди перечисленных профессий.

Отметим, что работникам положены дополнительные выплаты. Их включают в общую сумму зарплаты.

Напомним, в середине июля «Комсомольская правда-Екатеринбург» писала о молодой учительнице, которая уволилась из-за зарплаты в 15 тысяч рублей. При этом оклад девушки достигал 9 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU