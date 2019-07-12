«Это унизительно»: в Екатеринбурге молодая учительница уволилась из-за зарплаты в пятнадцать тысяч

Школьные каникулы в самом разгаре, но родители уже вовсю думают о том, как собирать детей к 1 сентября и что покупать к новому учебному году. А вот в школе № 22 Екатеринбурга возник куда более важный вопрос – кто станет новым руководителем «3Д» класса, ведь прежний классный руководитель уволилась.

Решение 23-летнего педагога Дарьи Троцкой уйти стало неожиданным для всех родителей будущих третьеклашек. Девушка, которую все знали как добрую и внимательную Дарью Евгеньевну, сообщила о своем намерении уволиться по WhatsApp.

- Уважаемые родители! Я вынуждена с вами попрощаться в следующем учебном году. К сожалению, на такой сложный шаг меня ввели обстоятельства, а именно заработная плата. Я считаю, как минимум, унизительно за такие денежные средства не ценить свой труд. Сколько продержится следующий учитель, я к сожалению, не знаю, - написала Троцкая.

Из-за низкого дохода Дарье не одобрили ипотеку. Фото: предоставлено Дарьей Троцкой

Родителей учащихся пришли в ужас, когда узнали, что учительница, которую так сильно полюбили их дети, получала так мало.

- Мы только вернулись из отпуска и тут такие известия, - рассказал «КП» отец одной из учениц. – Кто теперь будет классным руководителем? Да и кого они найдут за полтора месяца и с такой зарплатой?!

В разговоре Дарья Троцкая пояснила, что ее доход складывался из стандартной ставки, по которой за 18 учебных часов в неделю оклад составлял 9 тысяч рублей, и доплаты в 6 тысяч за классное руководство.

- Два года назад я работала в лицее № 159 и там у меня была зарплата 20-22 тысячи рублей. Потом я перешла в школу № 22 на Уралмаше и стала классным руководителем. Изначально я получала также по 22 тысячи, но это с учетом платных образовательных услуг. В минувшем году у меня не было времени на подработку и зарплата стала по 15 тысяч. Вчера я получила расчет за июнь – 11 тысяч. На такие деньги жить нереально. Я мечтаю о собственной квартире, обращалась в банки, но с таким низким доходом в ипотеке отказывают, - рассказывает Дарья Троцкая.

Молодой педагог не скрывает своего разочарования от сложившейся ситуации и уже решила, что больше не будет вести уроки. Теперь Дарья планирует окончить вуз по специальности логопеда и вести частные занятия.

- Я наткнулась на высказывание министра образования Ольги Васильевой. Она заявила, что учителя должны получать не менее 70% от средней заработной платы в городе. А если верить нашему мэру, в Екатеринбурге средняя зарплата более 50 тысяч рублей. Ну и где мои 35 тысяч?! В школу я не вернусь работать, – добавила Троцкая.

В городском департаменте образования пообещали прокомментировать ситуацию позже, но отметили, что средняя зарплата учителей в уральской столице составляет 37 тысяч рублей.